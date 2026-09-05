Üsküdar Belediyesi'nde kritik başkanvekili seçimi
05.09.2026 09:28
Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkanvekili seçimi yapılacak.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti.
5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti.
AK PARTİ GRUBU İTİRAZ ETMİŞTİ
Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuştu. AK Parti Grubu, Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuş ardından da iki ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
4 İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ
Bu süreçte ise yeni bir gelişme yaşanmış, CHP'li Meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katılmıştı.
BUGÜN SEÇİM YAPILACAK
İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülük nedeniyle Üsküdar Belediye Meclisi'ni bugün belediye başkanvekili seçimi için toplantıya çağırdı.
Toplantı saat 10.00'da başlayacak.
BAZI YOLLAR KAPATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Üsküdar'da bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.
Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.