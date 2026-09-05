Üsküdar Belediyesi'nde kritik başkanvekili seçimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Üsküdar'da bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.