Üsküdar'da sahilde oturanlara polis dronu şoku. "Derhal uzaklaşın"

Uygulama, Üsküdar sahilde gerçekleştirildi.



Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sahilde alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen "Dikkat dikkat bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" anonsu yapıldı.



