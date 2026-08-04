Usulsüz yolla Türk vatandaşlığı dağıtmışlar. 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı.

687 KİŞİ HİLELİ YOLLA VATANDAŞLIK ALMIŞ

Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalandı. 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Bin 45 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.

HİLELİ VATANDAŞLIKLARIN İPTALİ İÇİN BAŞSAVCILIK DEVREDE

Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen tam 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Bu vesileyle bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, sahadaki operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.” diyerek şunları ekledi:

“Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.”