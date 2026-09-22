Uyarılar art arda geldi, montlar dolaptan çıkıyor: İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye düşecek

Soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu Bölgesi de etkilenecek. Ankara, bugün 24 derece yarın ise sıcaklık 18-19 dereceye kadar düşecek ve yağmur var.

İzmir'de de bugün yağmur var. Sıcaklık 26 derece olacak ama yarın 22 dereceye inecek.



Antalya'da da sağanak yağış var, Sıcaklık 29 derece olacak. İzmir 27, Bursa 22, Edirne 18, Sakarya 22 derece olacak.



Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor, 23-25 derecelerdeki sıcaklık yarın 5-6 derece azalacak.

Ege bulutlanıyor, Kütahya, Afyonkarahisar ve yarın bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece olacak.

Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece olacak.

Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili, Bolu 20, Samsun 24 derece.

Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece olacak. Güneydoğu az bulutlu Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.