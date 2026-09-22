Uyarılar art arda geldi, montlar dolaptan çıkıyor: İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye düşecek
22.09.2026 04:00
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da iki günlük kış yaşanacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İki günlük kış yaşayacağız. Montlarınızı hazırlayın." diyerek beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Kısa süreli bir kış yaşayacağız. Ülkenin her yeri etkilenemeyecek. Soğuk hava dalgası yurdun kuzey kesimlerini; İstanbul, Batı Karadeniz taraflarını etkileyecek.”
YARINA DİKKAT!
Sıcaklık hızla düşecek ve en soğuk gün yarın olacak. Yarın İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası iki gün etkisini gösterecek ve yağmur soğuğa eşlik edecek.
“MONT GİYMEYE İHTİYACIMIZ OLACAK”
Çalışkan, “Çarşamba günüyse sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve yağmurlu bir gün olacak. Umarım montlarınız kolay ulaşılabilecek yerdedir. Çünkü monta ihtiyacınız olacak.” dedi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetlenmesiyle (20-50km/s) birlikte halihazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
Marmara Bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların, akşam 20.00'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor.
YARIN 17.00'A KADAR ETKİLİ OLACAK
Kuvvetli yağış geçişlerinin, yarın saat 17.00'ye kadar kentte etkili olması öngörülüyor.
Karadeniz'in nemli havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle nem miktarının özellikle maksimum seviyelere çıkması, atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak olması nedeniyle yıldırım, şimşek ve fırtına ile birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ DE ETKİLECEK
Soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu Bölgesi de etkilenecek. Ankara, bugün 24 derece yarın ise sıcaklık 18-19 dereceye kadar düşecek ve yağmur var.
İzmir'de de bugün yağmur var. Sıcaklık 26 derece olacak ama yarın 22 dereceye inecek.
Antalya'da da sağanak yağış var, Sıcaklık 29 derece olacak. İzmir 27, Bursa 22, Edirne 18, Sakarya 22 derece olacak.
Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor, 23-25 derecelerdeki sıcaklık yarın 5-6 derece azalacak.
Ege bulutlanıyor, Kütahya, Afyonkarahisar ve yarın bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece olacak.
Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece olacak.
Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili, Bolu 20, Samsun 24 derece.
Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece olacak. Güneydoğu az bulutlu Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.
SERİN HAVA UZUN SÜRMEYECEK
Cumadan itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıklar 25-26 derecelere çıkacak.
Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ön görüyor.
El Nino'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.