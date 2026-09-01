Uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına sayılı gün kala uzmanların tavsiyeleri ne?

Ancak uzmanların bazı uyarıları da var. NTV'ye konuşan Psikolog Hacer Yücetürk Şahin "Bu kıymetli zaman çocuğun elini hiç bırakmamak için değil yavaşça öğretmene ve okula teslim edilebilmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Devamlı yanında olduğumuzda çocuk 'Burada benim yalnız kalmam güvenli değil o yüzden annem babam benim yanımda ayrılamıyor' mesajını alıyor." dedi.

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil Özçelik de “Okulun kapısı bir sınırdır ama tabii ki okulun kapısına bırakılan çocuğa güven de vermek lazım. Yani çocuğa 'Sen belli bir süre içinde buradasın süre bittiğinde biz seni alacağız yani senden kopmuyoruz.' denilebilir.” diye konuştu.