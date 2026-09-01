Uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına sayılı gün kala uzmanların tavsiyeleri ne?
01.09.2026 15:49
Son Güncelleme: 01.09.2026 16:03
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uzmanların tavsiyeleri neler?
İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu süreç, çocukların hem okula alışması hem de birbirleriyle kaynaşması içi oldukça önemli.
İlk hafta tanışma etkinlikleri düzenleniyor, oyunlar oynanıyor, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması için aktiviteler yapılıyor.
Uzmanlar çocukların alışması için bu haftanın önemli olduğunu söylüyor.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil Özçelik, bir hafta önce başlayan öğrenciler arasında bir iletişim ve arkadaşlık başlayacağını belirterek "Çocuğu bir hafta geç göndermek okulun en başında iletişim problemiyle karşı karşıya kalmasına neden olmak demek. Bu alışma evresini yaşamadan direkt okul hayatına başlaması öğrenci için sıkıcı olacaktır. Velilerimiz şunu unutmasınlar bugün aldıkları her karar öğrencinin ortaokulunu lisesini hatta çalışma hayatını da etkileyecek." dedi.
Çocuğu okula başlayacak velilere de uyum haftasına özel izin verildi. Kamu personelleri 7-11 Eylül'de günde 3 saat olmak üzere izinli sayılacak.
"ÇOCUKLARA GÜVEN HİSSİ VERİLMELİ"
Ancak uzmanların bazı uyarıları da var. NTV'ye konuşan Psikolog Hacer Yücetürk Şahin "Bu kıymetli zaman çocuğun elini hiç bırakmamak için değil yavaşça öğretmene ve okula teslim edilebilmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Devamlı yanında olduğumuzda çocuk 'Burada benim yalnız kalmam güvenli değil o yüzden annem babam benim yanımda ayrılamıyor' mesajını alıyor." dedi.
Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil Özçelik de “Okulun kapısı bir sınırdır ama tabii ki okulun kapısına bırakılan çocuğa güven de vermek lazım. Yani çocuğa 'Sen belli bir süre içinde buradasın süre bittiğinde biz seni alacağız yani senden kopmuyoruz.' denilebilir.” diye konuştu.