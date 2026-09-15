Uyuşturucu kuryesi pilot üniformasıyla kaçtı

Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen A.F.H.A ve I.E.D. C.H isimli kişileri tespit etti.

Araştırma sonucu ve I.E.D. C.H üstünde pilot kıyafeti olduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi.

Havalimanının güvenlik kamerası görüntülerinde, pilot kıyafetli şüphelinin, diğer uyuşturucu kuryelerinin polis tarafından durdurulduğu an onlara bakışı yer aldı.

Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında I.E.D.C.H'nin konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaların devam ediyor.