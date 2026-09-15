Uyuşturucu kuryesi pilot üniformasıyla kaçtı
15.09.2026 13:28
İstanbul'da polis, pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı tespit edilen uyuşturucu kuryesini arıyor.
İstanbul Havalimanı'nda gümrük ekipleri Meksika'dan gelen bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, uyuşturucu şüphelisiyle birlikte hareket ettiği öğrenilen pilot kıyafetli şüpheliyi arıyor.
Olay 13 Eylül günü meydana geldi. İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Meksika'nın Cancun kentinden gelen bir yolcudan şüphelendi.
Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F isimli yolcu, "Gümrüğe tabi eşyam yok." anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu.
Yolcunun kabin bagajlarında yapılan aramalarda valizde bir yoğunluk tespit etti. Yapılan detaylı aramalarda 23 paket halinde toplam 26 kilo 340 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler yakalanan uyuşturucu maddenin kokain tozu olduğunu tespit etti.
SAHTE PİLOTUN BAKIŞI KAMERADA
Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen A.F.H.A ve I.E.D. C.H isimli kişileri tespit etti.
Araştırma sonucu ve I.E.D. C.H üstünde pilot kıyafeti olduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi.
Havalimanının güvenlik kamerası görüntülerinde, pilot kıyafetli şüphelinin, diğer uyuşturucu kuryelerinin polis tarafından durdurulduğu an onlara bakışı yer aldı.
Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında I.E.D.C.H'nin konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaların devam ediyor.
UYUŞTURUCUYU TESLİM ETTİĞİ KİŞİ DE YAKALANDI
Havalimanından çıkan diğer şüpheli A.F.H.A ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu R.C.S.A'nın oteline giderek teslim ettiği ve o kişinin konakladığı otelde yakalandığı bildirildi.
Kabin bagajını teslim alan Meksika uyruklu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi.
Yakalanan uyuşturucu maddelerinin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.
Firari iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.