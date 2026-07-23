Uyuşturucudan gözaltına alınan Ezel Akay'ın evinden görüntüler ortaya çıktı: Sistem bile kurmuş
23.07.2026 11:33
Bursa'da uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu görüldü.
Bursa'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Jandarma tarafından yapılan baskında Akay'ın evinin banyosu da dahil bir çok odasına özel ultraviyole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi.
JANDARMA UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldığı ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın İnegöl'deki evine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, evde yapılan aramalarda bin 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, bir adet aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Akay'ın evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviyole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.
Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği "Takip" ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile evdeki kıyafet dolaplarında arama gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAK
Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.
Hastanedeki muayenenin ardından Akay kardeşler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.