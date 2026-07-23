Uyuşturucudan gözaltına alınan Ezel Akay'ın evinden görüntüler ortaya çıktı: Sistem bile kurmuş

Bursa'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Jandarma tarafından yapılan baskında Akay'ın evinin banyosu da dahil bir çok odasına özel ultraviyole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi.