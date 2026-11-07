Valilik duyurdu. 7 ilçede iki gün uzaktan eğitime geçilecek
07.11.2026 08:53
Son Güncelleme: 07.11.2026 08:53
Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 7 ilçede iki gün uzaktan eğitime geçilecek. Kamuda çalışan anneler de idari izinli sayılacak.
Antalya, çok sayıda devlet liderinin ağırlanacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) hazırlanıyor.
Taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği, küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı İklim Zirvesi'nin 31'inci toplantısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Zirve döneminde, alana çok sayıda ülkeden devlet liderlerinin, uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra günlük 100 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.
Kent genelinde çok sayıda önlem alınırken Antalya Valiliği de genelge yayımladı.
UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK
Valilik, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretimin normal devam edeceğini de açıklayan Valilik, okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetlerinin de yapılmayacağını açıkladı.
Açıklamada "Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak." ifadeleri kullanılırken genelge kapsamında kamu personeline yönelik de düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.
ÇOCUĞU OKULA GİDEN KAMU ÇALIŞANI DA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın personelin de 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Açıklamada kurum amirlerinin, birim yöneticilerinin ve kritik görevlerde çalışan personelin bu uygulamanın dışında tutulacağı da belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak."
Genelgede nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi.