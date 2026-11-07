Valilik duyurdu. 7 ilçede iki gün uzaktan eğitime geçilecek

Valilik, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretimin normal devam edeceğini de açıklayan Valilik, okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetlerinin de yapılmayacağını açıkladı.

Açıklamada "Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak." ifadeleri kullanılırken genelge kapsamında kamu personeline yönelik de düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.