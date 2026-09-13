Van'da evlendi İstanbul'da yakalandı. Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'e kilolarca altın sorgusu
13.09.2026 12:56
Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Van’a geri getirildi.
Van'da yaptıkları düğün nedeniyle gündeme gelen sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Eşinin tutuklanmasının ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Öz, dün İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
VAN'A GERİ GÖNDERİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Öz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Fenomen gelin, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi.
Soruşturmanın Tançalan'ın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere sürdüğü öğrenildi.
ALTINLAR ODUNLUKTAN ÇIKMIŞTI
Tançalan'ın düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınlar ise bir evin odunluğunda bulunmuştu.
Valiz içindeki 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ortaya çıkmıştı.
Tüm bu materyallere el konularak evin sahibi de gözaltına alınmıştı.
VANLI KARA HAYDAR'DAN "KİRALIK" SAVUNMASI
Tançalan savunmasında düğünde takılan altınların “kiralık” olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü.
Kuyumcu ise Tançalan'ın iddiasını reddederek bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin elinde fatura olduğunu savunmuştu.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.
Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.