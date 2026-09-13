Van'da evlendi İstanbul'da yakalandı. Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'e kilolarca altın sorgusu

Tançalan'ın düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınlar ise bir evin odunluğunda bulunmuştu.

Valiz içindeki 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ortaya çıkmıştı.

Tüm bu materyallere el konularak evin sahibi de gözaltına alınmıştı.