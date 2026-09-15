Vanlı Kara Haydar'ın altınları sahte çıktı

Öte yandan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, savcılık ifadesinde eşinin "kiralık" olduğunu iddia ettiği takıların satın alındığını bildiğini söyledi.

Bu yıl nisan ayında Muradiye ilçesinde nikah yaparak evlendiklerini belirten Tançalan, "10 Mayıs 2026'da İstanbul'da nişan yaptık. Bu nişanda Mehmet Fatih bana kolye, 2 kelepçe bilezik taktı. Taç ve kemer ise kuyumcudan ödünç alınan takıydı ve sonrasında kuyumcuya iade edildi. Kolye ve iki kelepçe bilezik ise Mehmet Fatih ve ailesi tarafından alınarak götürüldü. Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum." dedi.

Van'da 6 Eylül'de yapılan düğünü eşinin organize ettiğini ancak masrafları ne şekilde karşıladığı konusunda fikrinin olmadığını ileri süren Tançalan, şöyle devam etti:

"Düğünde takılan altınlardan 2 kelepçe bilezik ve kalkuta kolye nişanımda takılan takılardır. Taç, kemer ve zincir reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Düğünden sonra da kendilerine iade edildi. Zincir ile getirilen bilezikler Mehmet Fatih tarafından bana takılmıştır ancak nereden alındığını bilmiyorum. Zaten düğünden sonra bütün takılar benden alınarak Mehmet Fatih tarafından götürüldü. Kolluk tarafından daha sonra Muradiye ilçesinde yapılan aramada odunlukta ele geçirilen bir valizde bu altınların yer aldığını gördüm. Söz konusu bileziklerin imitasyon olduğunu haberlerden öğrendim. Eşime altınların çokluğunu sorduğumda buranın aşiret bölgesi olduğunu düğünlerde herkesin bu kadar altın taktığını söyledi."