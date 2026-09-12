"Kiraladık" demişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı

Operasyon Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Muradiye ilçesinde bir adrese düzenlendi.

Altınlar, evin odunluk bölümünde bulunan bir valizin içindeydi. Altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı.

Tançalan savunmasında düğünde takılan altınların “kiralık” olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü.

Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin elinde fatura olduğunu savunmuştu.