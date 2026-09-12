"Kiraladık" demişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı
12.09.2026 13:57
Son Güncelleme: 12.09.2026 14:02
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın "Düğün için kiraladık." dediği altınlar, bir evin odunluğunda bulundu.
Van'da yaptıkları düğün nedeniyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Adli süreçte bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Tançalan'ın düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınlar bir evin odunluğunda bulundu.
ALTINLAR ODUNLUKTAN ÇIKTI
Operasyon Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Muradiye ilçesinde bir adrese düzenlendi.
Altınlar, evin odunluk bölümünde bulunan bir valizin içindeydi. Altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı.
Tançalan savunmasında düğünde takılan altınların “kiralık” olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü.
Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin elinde fatura olduğunu savunmuştu.
DÜĞÜNLERİ GÜNDEM OLDU
Fenomen Çağla Öz ile Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FENOMEN GELİN ARANIYOR
Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.