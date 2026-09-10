Vanlı Kara Haydar'ın eşi fenomen gelin Çağla Öz hakkında gözaltı kararı
10.09.2026 08:18
Son Güncelleme: 11.09.2026 15:45
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan fenomen eş Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve geçen hafta düğününde gelin Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
ÇAĞLA ÖZ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI
Sosyal medya fenomeni gelin Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi. Ancak Öz'ün firari durumda olduğu ve arandığı öğrenildi.
Öz, eşi gözaltına alındığında sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.
MASAK DEVREDE
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep etmişti.
Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya başlandı.
İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Tançalan'ın hakimlik ifadesi de ortaya çıktı.
Sosyal medyada polislerin yanına giderken çekilen videosuna ilişkin ifadesinde teşekkür etmek için gittğini iddia eden Tançalan, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.
ALTINLARIN KAYNAĞI NE?
Tançalan, düğünde takılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürüp "Altınları düğünden sonra iade ettik. " dedi.