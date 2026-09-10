Vanlı Kara Haydar'ın eşi fenomen gelin Çağla Öz hakkında gözaltı kararı

Tançalan'ın hakimlik ifadesi de ortaya çıktı.

Sosyal medyada polislerin yanına giderken çekilen videosuna ilişkin ifadesinde teşekkür etmek için gittğini iddia eden Tançalan, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.