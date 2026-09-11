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Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında

11.09.2026 15:44

DHA

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Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın polis tarafından aranan eşi Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında
Sosyal Medya

Van'da gerçekleşen düğünleri sosyal medyada gündem olan Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan'a ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Tançalan çifti hafta sonu düzenlenen düğünle dünya evine girmişti.

 

Çift hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yeni bir operasyon daha yapıldı.

PARA AKLAMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI 1
DHA

PARA AKLAMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatmıştı.

 

Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı.

FENOMEN EŞ ARANIYOR 2
Sosyal Medya

FENOMEN EŞ ARANIYOR

Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

 

Çağla Öz Tançalan aranıyor.

MASAK RAPORUNDAN KAYINVALİDENİN İSMİ ÇIKTI 3
Sosyal Medya

MASAK RAPORUNDAN KAYINVALİDENİN İSMİ ÇIKTI

Tançalan çifti hakkında soruşturma bir yandan sürerken, hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki ayrıntılar üzerine bir operasyon daha yapıldı.

 

Operasyonda, Çağla Öz Tançalan'ın raporda ismi geçen annesi N.O. ile M.S.T. gözaltına alındı.

ALTINLARIN KAYNAĞI NE? 4
Sosyal Medya

ALTINLARIN KAYNAĞI NE?

Tançalan, düğünde takılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürüp "Altınları düğünden sonra iade ettik. " demişti.

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