Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında

Tançalan çifti hakkında soruşturma bir yandan sürerken, hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki ayrıntılar üzerine bir operasyon daha yapıldı.

Operasyonda, Çağla Öz Tançalan'ın raporda ismi geçen annesi N.O. ile M.S.T. gözaltına alındı.