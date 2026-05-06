"Varislerle helalleştik" diyen Eylem Tok'a Aci ailesinden yanıt

Tok, mektubunda "kaza yerine gitmediğini, telefon almadığını ve polisin aranmasını engellemediğini" savunmuştu. Aci, bu iddiaya da "Ben olay yerine gitmedim' diyor utanmadan. Çocuğunu olay yerinden aldın gittin, 'telefonu almadım' diyor, peki telefon kimin arabasında çıktı Eylem Tok? Bunu niye izah etmiyorsun?'' diyerek tepki gösterdi.

“Aradan neredeyse iki yıl geçmiş yeni mi aklı başına geliyor? Yazıklar olsun. Bu olaylar bugün mü hatırına geldi? Vicdani rahatsızlık duymalar vicdanlarını rahatlatacakmış, yumuşatacakmış” diye konuşan baba Aci, şöyle devam etti:

“Onun çocuğu yaşıyor şükretsin. Ben konuşmalarımda 'kendi çocuğunu diri diri toprağa gömdüler. Gelsin şu adalete teslim olsunlar' dedim. Gelmediler. Çekecekler, Allah beter eylesin. Ben onlardan şunu beklerdim; bir insani, bir merhametli davranış. İki sayfa mektup yazıyor, kendi evladından bahsediyor. Bana ne senin evladın, benim evladım ölmüş.”

Oğlunun maddi ve maneviyatını satacak kadar alçalmadığını da sözlerine ekleyen Aci, "Eğer bir para, bir şey alınırsa da bunu açık açık hiç çekinmeden söylerim. Allah'ıma şükürler olsun ona da bir ihtiyacım yok.'' ifadelerini kullandı.