Vatandaş polis katilini linç etmek istedi
17.05.2026 17:22
Son Güncelleme: 17.05.2026 17:33
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. İki polis memuru şehit oldu. Polislere ateş açan kişinin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar zanlıyı linç etmek istedi.
Zanlının polisler tarafından yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.
VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ
İKİ POLİS ŞEHİT OLDU
Olay, saat 13.30 sıralarında Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi.
Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen zanlı O.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.