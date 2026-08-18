Veliler dikkat! Okul öncesi denetim yapıldı, o kalemlikte kimyasal çıktı

Açıklamanın devamında ise çocukların okulda kullandığı kalem kutusundan defterine, çantasından diğer kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olması için denetimlerin süreceği belirtildi. ve “Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir.” ifadeleri kullanıldı.