Veliler dikkat! Okul öncesi denetim yapıldı, o kalemlikte kimyasal çıktı
18.08.2026 15:25
Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik yaptığı denetimde bir kalemlikte kullanımı yasaklanan klor içeren sentetik kimyasal tespit etti. Ürün için toplatma kararı uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) sağlığı riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Bakanlık, okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kala kırtasiye ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Güvensiz olduğu belirlenen kalemlik için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulandığı duyuruldu.
Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken Bakanlık olarak kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, “Denetimlerimiz kapsamında yapılan analizlerde, ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu belirlenen ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulanmıştır.” denildi.
Açıklamanın devamında ise çocukların okulda kullandığı kalem kutusundan defterine, çantasından diğer kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olması için denetimlerin süreceği belirtildi. ve “Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir.” ifadeleri kullanıldı.