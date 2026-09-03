Velilerin servis ücreti çıkmazı: Taksi daha ucuza geliyor

Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, özel okullarda yüksek ücretlerin özel hizmetler bedeli adı altında talep edildiğini söyledi.

Sınar, bu durumun hem velileri hem de servisçileri mağdur ettiğini kaydetti.

"Belediye tarifesinde 5 bin lira olan bir yer için 10 bin lira istendiğini duyuyoruz." diyen Sınar, "İki katı ücret istendiğini biliyoruz. Bunu da 'özel hizmetler bedeli' adı altında talep ediyorlar." şeklinde konuştu.