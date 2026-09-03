Velilerin servis ücreti çıkmazı: Taksi daha ucuza geliyor
03.09.2026 09:11
İstanbul'da özel okullar, resmi tarifenin çok üzerinde servis ücreti talep ediyor. Bu durumda bazı güzergahlarda ulaşım, taksiden daha pahalıya denk geliyor. (Haber: Canan Yıldırım)
Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Servis ücretleri, İstanbul'da yaşayan velilerin bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, yeni eğitim-öğretim yılında servis ücretleri 39 bin 970 liradan başlayıp 93 bin liraya kadar yükseliyor.
200 BİN LİRA İSTEYEN ÖZEL OKUL VAR
Ancak bazı özel okullarda servis ücretlerinin UKOME tarifesinin iki-üç katına kadar çıktığı belirtiliyor.
İstanbul'da bir özel okulda 65 bin lira olması gereken güzergah için 105 bin lira istenirken, uzak mesafelerde 200 bin liraya kadar servis ücreti talep edildiği ifade ediliyor.
"ÖZEL HİZMET BEDELİ" OLARAK GÖSTERİYORLAR
Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, özel okullarda yüksek ücretlerin özel hizmetler bedeli adı altında talep edildiğini söyledi.
Sınar, bu durumun hem velileri hem de servisçileri mağdur ettiğini kaydetti.
"Belediye tarifesinde 5 bin lira olan bir yer için 10 bin lira istendiğini duyuyoruz." diyen Sınar, "İki katı ücret istendiğini biliyoruz. Bunu da 'özel hizmetler bedeli' adı altında talep ediyorlar." şeklinde konuştu.
6,5 KİLOMETREDE TAKSİ DAHA UCUZA GELİYOR
Kısa mesafelerde ortaya çıkan fiyat farkı ise dikkat çekici.
İstanbul'da 6,5 kilometrelik bir güzergah için UKOME'nin belirlediği aylık ücret 7 bin 261 liraya yükseldi. Bu rakam günlük yaklaşık 363 liraya denk geliyor. Bazı özel okullarda aynı mesafe için günlük servis ücreti 972 liraya kadar çıktığı belirtiliyor.
Aynı güzergah için taksiyle gidiş-dönüş ücreti yaklaşık 766 lira olarak hesaplanıyor.
Bir taksici de dört yolcuyla taşıma yapılabildiğine işaret ederek, "Gidiş-geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek kişi gitmeyebilir, dört kişi alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.