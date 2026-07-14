Velilerin zorunlu bekleyişi: İstanbul'un ünlü okullarının bahçeleri doldu taştı
14.07.2026 08:49
Son Güncelleme: 14.07.2026 08:50
LGS maratonu sona erdi şimdi de okul kapılarında yarış başladı. Kayıt hakkını kaybetmek istemeyen anne ve babalar, kendi aralarında görev paylaşımı yapıyor. (Haber: Defne Çekirge)
Liselere Geçiş Sınavı sonuçları geçen hafta cuma günü açıklandı. Bir milyona yakın öğrenci ile ailelerini tercih telaşı sardı.
LGS'nin ardından özel okullar için ise kayıt maratonu başladı. Kayıt hakkını kaybetmek istemeyen aileler dün okul bahçelerindeydi.
AİLELER GÖREV PAYLAŞIMI YAPTI
Aileler görev paylaşımı yapıp, çocuklarının kayıt hakkını kaybetmemesi için çaba sarf etti.
Anne bir okulda, baba bir okulda bekledi. Hatta anneanneler, dedeler, amcalar ve aile dostları belirlenen okullarda nöbete başladı.
Torununun anne ve babasıyla Robert Koleji'nde haber beklediğini anlatan bir dede, çıkardıkları velaketle kendisinin de başka bir okulda nöbette beklediğini anlattı.
Bir anneanne ise her yıl çeşitli okullara dağılarak sıra tuttuklarını söyledi.
Üçe bölündüklerini anlatan bir anne ise kendisinin Alman Lisesi'nde beklediğini, bir kişinin Robert Koleji'nde olduğunu bir aile dostlarının ise Üsküdar Amerikan'da olduğunu kaydetti.
LİSTE OKUNURKEN OKULDA OLMAYAN HAKKINI KAYBEDİYOR
Özel Okullar Derneği Kayıt Komisyonu Sorumlusu Mina Akcen, velileri kayıt sürecinde tamamlamaları zorunda oldukları adımlar konusunda uyardı.
Velilerin yedek listeler okunduğu sırada mutlaka okul bahçesinde hazır olması gerektiğine işaret eden Akcen, "Eğer bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybederler." uyarısında bulundu.
Ön kayıt yaptırmanın yeterli olmadığını belirten Akcen, bunun her gün yenilenmesi gerektiğine işaret etti.