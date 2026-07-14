Velilerin zorunlu bekleyişi: İstanbul'un ünlü okullarının bahçeleri doldu taştı

Aileler görev paylaşımı yapıp, çocuklarının kayıt hakkını kaybetmemesi için çaba sarf etti.

Anne bir okulda, baba bir okulda bekledi. Hatta anneanneler, dedeler, amcalar ve aile dostları belirlenen okullarda nöbete başladı.

Torununun anne ve babasıyla Robert Koleji'nde haber beklediğini anlatan bir dede, çıkardıkları velaketle kendisinin de başka bir okulda nöbette beklediğini anlattı.

Bir anneanne ise her yıl çeşitli okullara dağılarak sıra tuttuklarını söyledi.

Üçe bölündüklerini anlatan bir anne ise kendisinin Alman Lisesi'nde beklediğini, bir kişinin Robert Koleji'nde olduğunu bir aile dostlarının ise Üsküdar Amerikan'da olduğunu kaydetti.