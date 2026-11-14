Verdiği su molası hayatını kurtardı, en yakın arkadaşı patlamada öldü
14.11.2026 11:28
İzmir'de 19 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamada yaralanan 22 yıllık kaynak işçisi Muharrem Yiri, patlama öncesinde verdiği su molasının hayatını kurtardığını anlattı.
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 22 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan, patlama sırasında düşmeye bağlı yaralanan iki çocuk babası 53 yaşındaki Yiri, Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yiri, patlamanın yaşandığı gün fabrikada 09.20'de bakım mesaisine başladığını söyledi.
Fabrikada üç ocağın bulunduğunu belirten Yiri, "Bakım 15 günde bir oluyor. Ocak bölümü bakım sırasında durduruluyordu. Hiçbir şekilde çalıştırılamaz. O anda 100 kişiye yakın insan vardı." dedi.
Çalışma yapılacak yere emniyet şeridi çekildiğini anlatan Yiri, "Ani bir müdahale yapılmaması için mühendisler talimat veriyordu. Ben girmeden önce ustalar arar, 'Muharrem her şey kontrol altında' derdi, biz içeriden çıkmadan faaliyet gösteremezler. Çıktıktan sonra faaliyet başlardı." ifadelerini kullandı.
VERDİĞİ SU MOLASI HAYATINI KURTARDI
Yiri, patlama anına ilişkin şunları kaydetti:
"- Patlama anında ark ocağının bir alt katında, ocaktan havayı çeken borunun içinde bakım yapıyordum. Su molası için çıktım. Suyu içerken patlama oldu, sonrasını hatırlayamıyorum. İçeriden arkadaşlarım koluma girip beni kaldırdılar.
- Fabrikanın içinde alevler ve dumanlar vardı. Tavandaki vinç eğik vaziyetteydi. Ambulans seslerini duydum, jandarmalar geldi. Çok aşırı sesler ve bağırışmalar vardı. Ölenler arasında arkadaşım Serkan Kurt da vardı. Yıllarca aynı ekmeği paylaştık."
BU İLK KAZA DEĞİL
Yiri, fabrikada kendisinin de yıllar önce kaza atlattığını, dizinden yaralandığını ifade etti.
Fabrikada bu büyüklükte bir kazayı ilk kez yaşadığını vurgulayan Yiri, "Ramak kala kurtulan arkadaşlarımız ya da düşerek ölen arkadaşlarım oldu. Böyle büyük bir kazayı 22 yıldır ilk kez gördüm." diye konuştu.
Şu anda raporlu olduğunu dile getiren Yiri, bir süre memleketi Iğdır'a gideceğini, bundan sonraki çalışma hayatıyla ilgili kararını ondan sonra vereceğini sözlerine ekledi.
İHMAL İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR
İzmir'de 19 işçinin hayatını kaybettiği demir çelik fabrikasındaki ihmal iddiaları araştırılıyor.
Fabrikada son üç haftada aynı tesiste 2 iş kazası daha meydana geldiği, iki işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Adli süreç, bu olayları da kapsayacak şekilde yürütülüyor.
Demir çelik fabrikasının 2025 raporuna göre, fabrikada son 10 yılda 28 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. İş kazası sayısı 2024’te 147 iken 2025’te yüzde 56 artarak 229'a yükseldi. Taşeron kazaları ise aynı dönemde yüzde 118 artışla 38'den 83'e çıktı.