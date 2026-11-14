Verdiği su molası hayatını kurtardı, en yakın arkadaşı patlamada öldü

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 22 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan, patlama sırasında düşmeye bağlı yaralanan iki çocuk babası 53 yaşındaki Yiri, Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yiri, patlamanın yaşandığı gün fabrikada 09.20'de bakım mesaisine başladığını söyledi.

Fabrikada üç ocağın bulunduğunu belirten Yiri, "Bakım 15 günde bir oluyor. Ocak bölümü bakım sırasında durduruluyordu. Hiçbir şekilde çalıştırılamaz. O anda 100 kişiye yakın insan vardı." dedi.

Çalışma yapılacak yere emniyet şeridi çekildiğini anlatan Yiri, "Ani bir müdahale yapılmaması için mühendisler talimat veriyordu. Ben girmeden önce ustalar arar, 'Muharrem her şey kontrol altında' derdi, biz içeriden çıkmadan faaliyet gösteremezler. Çıktıktan sonra faaliyet başlardı." ifadelerini kullandı.