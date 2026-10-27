Veri analistinin canlı bahis vurgununda dört tutuklama kararı

İddiaya göre; O.B. isimli şüpheli, tenis ve voleybol maçları başta olmak üzere spor müsabakalarında sisteme müdahale edip, canlı bahis verilerini 7 saniye geciktirdi.

Bu yöntemi kullanarak, birlikte hareket ettiği sekiz kişiye bahis oynattığı ileri sürülen şüpheli, bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattı.

Veri analisti O.B. geçen temmuz ayında tutuklanırken, sekiz şüpheli geçen hafta gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.