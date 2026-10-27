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Veri analistinin canlı bahis vurgununda dört tutuklama kararı

27.10.2026 11:34

AA

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Canlı bahis verilerini geciktirerek bahis şirketlerini zarara uğrattıkları iddia edilen sekiz şüpheliden dördü tutuklandı.

Veri analistinin canlı bahis vurgununda dört tutuklama kararı
IHA

Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti veren özel bir kurumda veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, canlı bahis verilerini 7 saniye geciktirip vurgun yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dört şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir şirkette çalışan veri analisti O.B.'nin canlı bahis sistemindeki gecikmeyi kullanarak, ortaklarına kupon yaptırdığı öne sürülüyordu.

12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR 1
IHA

12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

İddiaya göre; O.B. isimli şüpheli, tenis ve voleybol maçları başta olmak üzere spor müsabakalarında sisteme müdahale edip, canlı bahis verilerini 7 saniye geciktirdi.

 

Bu yöntemi kullanarak, birlikte hareket ettiği sekiz kişiye bahis oynattığı ileri sürülen şüpheli, bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattı.

 

Veri analisti O.B. geçen temmuz ayında tutuklanırken, sekiz şüpheli geçen hafta gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 2
IHA

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Ata Caner Biçinciler, Emirhan Akyol, Yakup Burak Kılıç, İsmail Akyol, Serhan Bahdiak, Furkan Öztürk, Mısra Kahveci ve Elif Akyol'un savcılıkça ifadeleri alındı.

 

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ata Caner Biçinciler, Emirhan Akyol, Yakup Burak Kılıç, İsmail Akyol'un tutuklanmasına, diğer dört şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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