Veri analistinin canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Fena para yapacağız"
24.10.2026 09:04
Son Güncelleme: 24.10.2026 09:04
Canlı bahisleri 7 saniye geciktiren ve skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı öne sürülen veri analistinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti veren özel bir kurumda veri analisti olarak çalışan O.B.'nin canlı bahisleri 7 saniye geciktirip yaptığı vurgunda WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, bir şirkette çalışan veri analisti O.B.'nin canlı bahis sistemindeki gecikmeyi kullanarak, ortaklarına kupon yaptırdığı ve bu yolla yasal bahis şirketlerini zarara uğrattığı öne sürülüyordu.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre; O.B. isimli şüpheli tenis ve voleybol maçları başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında sisteme müdahale edip canlı bahisleri 7 saniye geciktirdi.
Bu yöntemle ortaklarına bahis kuponu doldurttuğu ileri sürülen çalıştığı kurumun hizmet verdiği yasal bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattı.
Veri analisti O.B. tutuklanırken, dün yapılan operasyonda şüpheliyle birlikte hareket ettiği ileri sürülen sekiz şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.
"FENA PARA YAPACAĞIZ"
WhatsApp yazışmalarında şüphelinin ulaştığı arkadaşlarından bahis şirketlerine ait sitelerden hesap açmalarını istiyor.
Şüphelinin bir yazışmada "Fena para yapacağız." dediği görülüyor.
Bir başka yazışmada şüphelinin yazdığı kişi, "İllegal bir şeyse beni sokma." diyerek yanıt veriyor.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
Dün gözaltına alınan sekiz şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından emniyete götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde polis arama yaptı. Emniyet güçleri, bazı dijital materyallere el koydu.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.