Veri analistinin canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Fena para yapacağız"

İddiaya göre; O.B. isimli şüpheli tenis ve voleybol maçları başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında sisteme müdahale edip canlı bahisleri 7 saniye geciktirdi.

Bu yöntemle ortaklarına bahis kuponu doldurttuğu ileri sürülen çalıştığı kurumun hizmet verdiği yasal bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattı.

Veri analisti O.B. tutuklanırken, dün yapılan operasyonda şüpheliyle birlikte hareket ettiği ileri sürülen sekiz şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.