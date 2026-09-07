Veyis Ateş'e tahliye

“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamalarıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Veyis Ateş, hakim karşısına çıktı.

Ateş, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dokuz aydır tutuklu bulunduğunu hatırlattıktan sonra şu savunmayı yaptı:

"18 Aralık günü savcılığa giderek tüm sorulara ayrıntılı cevap verdim. Ardından Adli Tıpa sevk edildim. Raporda uyuşturucu kullanmadığım tespit edildi. Serbest bırakıldım, normal hayatıma devam ettim. Ben hiçbir yere kaçmadım. Delil yok etmek için kimseyle görüşmedim. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren kimseyi aramadım. Başıma bir şey gelir korkusuyla kimseyi yönlendirmedim. 11 gün sonra evimdeyken gözaltına alındım.

Ertesi günü savcılık makamı tarafıma aynı soruları yönetti aynı cevapları verdim. Zira söylediklerim bildiklerimden ibarettir. Ardından tutuklamaya sevk edildim. Savcının tutuklama talebinin gerekçesi ‘uyuşturucu kullanmak için yer temini’ iddiasıydı. 9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana sorulan Mehmet Akif’in evine gidip gitmediğimdi.

Bahsedilen ev benim değil. Bana ‘uyuşturucu için yer temin ettiğim’ iddiası yöneltiliyor. Benim olmayan bir ev, kullanmadığım maddeyi neden başkasına temin edeyim? Neden Bayram şekeri gibi ikram edeyim? Yıllarca uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan haberleri yayınlamış ve bunun suç olduğunu bilen birisi olarak böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir."