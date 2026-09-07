Veyis Ateş'e tahliye
07.09.2026 15:31
Son Güncelleme: 07.09.2026 16:08
Uyuşturucu davasında dokuz aydır tutuklu bulunan Veyis Ateş için tahliye kararı verildi.
“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamalarıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Veyis Ateş, hakim karşısına çıktı.
Ateş, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dokuz aydır tutuklu bulunduğunu hatırlattıktan sonra şu savunmayı yaptı:
"18 Aralık günü savcılığa giderek tüm sorulara ayrıntılı cevap verdim. Ardından Adli Tıpa sevk edildim. Raporda uyuşturucu kullanmadığım tespit edildi. Serbest bırakıldım, normal hayatıma devam ettim. Ben hiçbir yere kaçmadım. Delil yok etmek için kimseyle görüşmedim. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren kimseyi aramadım. Başıma bir şey gelir korkusuyla kimseyi yönlendirmedim. 11 gün sonra evimdeyken gözaltına alındım.
Ertesi günü savcılık makamı tarafıma aynı soruları yönetti aynı cevapları verdim. Zira söylediklerim bildiklerimden ibarettir. Ardından tutuklamaya sevk edildim. Savcının tutuklama talebinin gerekçesi ‘uyuşturucu kullanmak için yer temini’ iddiasıydı. 9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana sorulan Mehmet Akif’in evine gidip gitmediğimdi.
Bahsedilen ev benim değil. Bana ‘uyuşturucu için yer temin ettiğim’ iddiası yöneltiliyor. Benim olmayan bir ev, kullanmadığım maddeyi neden başkasına temin edeyim? Neden Bayram şekeri gibi ikram edeyim? Yıllarca uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan haberleri yayınlamış ve bunun suç olduğunu bilen birisi olarak böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir."
Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un kendisinden daha önce bahsetmediğini, ancak tutuklandıktan sonra ismini anmaya başladığını ileri sürdü, iddiaları reddetti:
"Tanıklardan Şevkiye Dilara Yıldız etkin pişmanlık ifadesinde Mehmet Akif’in avukat yönlendirmesiyle verdiğini söylemiştir. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi Mehmet Akif’in yargılandığı ana dosyada anlaşılacağı üzere Akif’in ya sevgilisi ya da yakın arkadaşı. Pek çoğunun Mehmet Akif’in etkisi altında kaldığını düşünüyorum.”
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Öte yandan Veyis Ateş’ten alınan kan, idrar ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti.
Saçı kısa olduğu için bu yönde inceleme yapılamamış, kanında ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştı.
Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı, Veyis Ateş'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.