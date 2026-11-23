VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2026. VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı
23.11.2026 12:10
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan karşılıksız yükseköğrenim bursu için haftalardır süren heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencilerinin değerlendirme işlemleri tamamlandı ve 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusunun hemen ardından öğrenciler ve aileleri, VGM burs sonuçları için sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı.
İşte VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı.
2026 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026–2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları açıklandı.
VGM'den yapılan açıklamaya göre, 2026–2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, Genel Müdürlük tarafından 22-31 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda alındı.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sonuçlar, vgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belge tamamlama ve hesap açılış işlemlerinin ardından burs ödemeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.
Burs ödeme ve takip işlemleri, öğrencilerin üniversitelerinin bulunduğu illerden sorumlu Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilecek.