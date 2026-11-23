22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencilerinin değerlendirme işlemleri tamamlandı ve 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusunun hemen ardından öğrenciler ve aileleri, VGM burs sonuçları için sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı.

İşte VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı.