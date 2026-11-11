VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2026. VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı?
11.11.2026 09:43
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan 2026-2027 yükseköğretim burs başvuru değerlendirme sürecinde geri sayım başladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilecek karşılıksız burs desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, "2026 VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 18 Kasım tarihinde açıklanan VGM burs başvuru sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.
2026 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanan VGM bursları için başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
KYK burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gündeme gelen VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl 18 Kasım tarihinde erişime açılmıştı.
VGM burs sonuçlarının bu yıl da 16-20 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalanacağı yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.
Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 2026-2027 VGM burs sonuçlarını burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.