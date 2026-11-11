VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2026. VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilecek karşılıksız burs desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, "2026 VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 18 Kasım tarihinde açıklanan VGM burs başvuru sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.