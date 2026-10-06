VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı 2026: VGM burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
06.10.2026 11:56
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" başvurular bugün itibarıyla başladı.
2026-2027 VGM burs başvurularının nasıl yapılacağı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanıyor. Eğitim hayatlarına destek almak için VGM üzerinden burs almak isteyen öğrenciler başvurularını yapmaya başladı. Peki, VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2026-2027 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL‘dir.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
6 Ekim tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim tarihinde sona erecek.