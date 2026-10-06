VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı 2026: VGM burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

2026-2027 VGM burs başvurularının nasıl yapılacağı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanıyor. Eğitim hayatlarına destek almak için VGM üzerinden burs almak isteyen öğrenciler başvurularını yapmaya başladı. Peki, VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?