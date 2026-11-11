VGM ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı 2026. VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından, ilköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı ve başvuru sonuçları açıklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl sorgulanır?