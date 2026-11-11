VGM ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı 2026. VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı
11.11.2026 13:05
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarını burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından, ilköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı ve başvuru sonuçları açıklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl sorgulanır?
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen 2026-2027 ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.
Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.
VGM BURSU NE KADAR?
Eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 1750 lira eğitim yardımı yapılacak.