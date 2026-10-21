Vize operasyonunda dikkat çeken "üçüncü kişiler" ayrıntısı

Vize randevularını bot adı verilen sistemlerle ele geçirip, vatandaşlara 300-400 euro karşılığında satan şebekeye yönelik operasyonda dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı.

Bazı şirket ve kişilerin, vize randevularını toplu şekilde alarak vatandaşların doğrudan randevu bulmasını zorlaştırdığı tespit edildi. Jandarmanın yürüttüğü İstanbul merkezli sekiz ilde yapılan operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, garantili vize ve garantili randevu vaadiyle vatandaşlardan işlem başına 300-400 euro ek ücret aldığı, hizmet sunulmayan durumlarda ise paraları iade etmediği öne sürüldü.

Soruşturmada elde edilen en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise kişisel verilere ilişkin iddialar.