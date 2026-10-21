Vize operasyonunda dikkat çeken "üçüncü kişiler" ayrıntısı
21.10.2026 08:58
Vize randevularını ele geçirip 300 euro karşılığında satan şebekenin, başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerini üçüncü kişilere sattığı iddia edildi.
Vize randevularını bot adı verilen sistemlerle ele geçirip, vatandaşlara 300-400 euro karşılığında satan şebekeye yönelik operasyonda dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı.
Bazı şirket ve kişilerin, vize randevularını toplu şekilde alarak vatandaşların doğrudan randevu bulmasını zorlaştırdığı tespit edildi. Jandarmanın yürüttüğü İstanbul merkezli sekiz ilde yapılan operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, garantili vize ve garantili randevu vaadiyle vatandaşlardan işlem başına 300-400 euro ek ücret aldığı, hizmet sunulmayan durumlarda ise paraları iade etmediği öne sürüldü.
Soruşturmada elde edilen en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise kişisel verilere ilişkin iddialar.
"KİŞİSEL BİLGİLER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILDI" İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki ayrıntılara göre; şüphelilerin, başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktardığı ileri sürüldü.
Bu bilgilerin, başvuru yapan müşterilerin pasaport ve kimlik bilgileri olduğu iddia edildi.
Başsavcılık bu iddiaları araştırırken, şüphelilerin telefonlarındaki WhatsApp mesaj dökümleri de dosyaya girdi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemede ulaşılan bazı WhatsApp yazışmalarında, şüphelilerin kendi aralarında işle ilgili iletişimleri yer alıyor.
WhatsApp kayıtlarında, şebekenin aracı kurumlar tarafından vatandaşlara açılan randevuları bot yazılımlar aracılığıyla aldıklarına ilişkin mesajlar tespit edildi.
Bazı yazışmalarda para iadesi isteyen kişilere para iadesi yapılmadığı, fatura isteklerine de olumsuz geri dönüş yapıldığı görülüyor.
370 MİLYON LİRA TAHSİLAT
Soruşturma dosyasında ön mali inceleme raporu da yer alıyor.
Raporda, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon lira düzeyinde olduğu tespitine yer verildi.
Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Vize randevularını bot yazılımlar aracılığıyla ele geçirdiği iddia edilen şebekeye yönelik dün sekiz ilde operasyon yapılmıştı.
Savcılık 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Vize randevularına ilişkin ilk operasyon ağustos ayında yapılmış, 37 şüpheli tutuklanmıştı.