Vize randevusu dolandırıcılığında şüpheliler adliyeye sevk edildi
14.08.2026 12:02
Vize randevusu garantisi vererek yüksek tutarlarda para tahsilatı yapanlara yönelik soruşturmada 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösterip, botlar ve yazılımlar aracılığıyla haksız şekilde ele geçirdikleri vize randevularını satan şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
YAZILIMLARLA RANDEVULARI ELE GEÇİRDİLER
Soruşturmada vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla eriştikleri belirlendi.
Şüphelilerin randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri tespiti yapıldı.
DANIŞMANLIK ADI ALTINDA YÜKSEK TUTARLI TAHSİLATLAR
Belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği anlaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu belirlendi.
41 BİN KİŞİDEN 918 MİLYON LİRA TOPLANDI
Şüphelilerin 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi.
Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu da yapılan tespitler arasında yer aldı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında bazı WhatsApp yazışmalarına da ulaşıldı. Bu yazışmalardan birinde sözde vize şirketi yetkilisinin 15 gün içinde randevu oluşturduklarına ilişkin vaadi yer alıyor.
Sözde danışman; asistan, randevu ücreti, yazılım sistemi ücreti ve başvuru formu gibi tüm belgeleri hazırlamak üzere 180 euro talep ediyor.
Yazışmada olası ret durumunda yüzde 100 garanti kapsamında ikinci başvuru gerçekleştirme vaadi dikkat çekiyor.
Bir başka yazışmada ise kendisine garanti verilmesine rağmen bir türlü randevu alamayan mağdurun mesajları yer alıyor.