Vize randevusu dolandırıcılığında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında bazı WhatsApp yazışmalarına da ulaşıldı. Bu yazışmalardan birinde sözde vize şirketi yetkilisinin 15 gün içinde randevu oluşturduklarına ilişkin vaadi yer alıyor.

Sözde danışman; asistan, randevu ücreti, yazılım sistemi ücreti ve başvuru formu gibi tüm belgeleri hazırlamak üzere 180 euro talep ediyor.

Yazışmada olası ret durumunda yüzde 100 garanti kapsamında ikinci başvuru gerçekleştirme vaadi dikkat çekiyor.

Bir başka yazışmada ise kendisine garanti verilmesine rağmen bir türlü randevu alamayan mağdurun mesajları yer alıyor.