Vize vurgununda WhatsApp yazışmaları: Randevu sistemini kilitleyip, 300 euroya satmışlar
20.10.2026 08:56
Son Güncelleme: 20.10.2026 10:11
Vize randevusu garantisi verip botlarla ele geçirdikleri randevuları 300 euroya satan şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda şebeke üyelerinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden garantili vize ve garantili randevu vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren savcılık; şüphelilerin, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda ise tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağlandığını tespit etti.
"İLK OPERASYONDAN SONRA OLUŞAN BOŞLUKTAN FAYDALANDILAR"
Başsavcılık, söz konusu şüphelilerin ağustos ayında yapılan ilk operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığını belirledi.
Bu tespit üzerine soruşturma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi.
BOT KULLANIP SİSTEMİ KİLİTLEDİLER
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının botlar aracılığıyla kısa sürede alındığı belirlendi.
Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirildi.
300-400 EURO KARŞILIĞINDA SATTILAR
Tespitler üzerine harekete geçen ekipler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere sekiz ilde operasyon yaptı. Jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.
370 MİLYON LİRA TAHSİLAT YAPMIŞLAR
Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon lira düzeyinde olduğu tespit edildi.
Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma devam ederken şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.
Yazışmalarda, söz konusu şebekenin bot adı verilen yazılımlar aracılığıyla açılan randevuları kısa sürede aldıklarına yönelik mesajlar tespit edildi.
Bazı yazışmalarda para iadesi isteyen kişilere para iadesi yapılmadığı, fatura isteklerine de olumsuz geri dönüş yapıldığı görülüyor.
AĞUSTOS AYINDA İLK OPERASYON YAPILMIŞTI
Ağustos ayında da vize dolandırıcılığı soruşturmasında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyonda bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirilmişti.
Konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sistemini sabote ettiği belirlenen şüpheliler, farklı hesaplarla randevu sistemini bloke ettiği, randevuları ise "kesin garantili vize" adı altında bin euroya (yaklaşık 55 bin lira) kadar bedellerle sattıkları ortaya çıkmıştı.
Soruşturmada bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edilmiş, şüphelilerin bir müşteriye ise 15 günlük randevu garantisi verildiği ancak aylarca bu vaadin gerçekleştirilmediği de ortaya çıkmıştı.
Toplam vurgunun boyutunun ise 918 milyon lira olduğu belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında WhatsApp görüşmeleri çıkan şüphelilerin, sözde vize şirketi yetkilisinin 15 gün içinde randevu oluşturduklarına ilişkin vaadi yer aldı. Sözde danışmanın ise asistan, randevu ücreti, yazılım sistemi ücreti ve başvuru formu gibi tüm belgeleri hazırlamak üzere 180 euro talep ettiği görüldü.