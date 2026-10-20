Vize vurgununda WhatsApp yazışmaları: Randevu sistemini kilitleyip, 300 euroya satmışlar

Ağustos ayında da vize dolandırıcılığı soruşturmasında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyonda bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirilmişti .

Konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sistemini sabote ettiği belirlenen şüpheliler, farklı hesaplarla randevu sistemini bloke ettiği, randevuları ise "kesin garantili vize" adı altında bin euroya (yaklaşık 55 bin lira) kadar bedellerle sattıkları ortaya çıkmıştı.

Soruşturmada bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edilmiş, şüphelilerin bir müşteriye ise 15 günlük randevu garantisi verildiği ancak aylarca bu vaadin gerçekleştirilmediği de ortaya çıkmıştı.

Toplam vurgunun boyutunun ise 918 milyon lira olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında WhatsApp görüşmeleri çıkan şüphelilerin, sözde vize şirketi yetkilisinin 15 gün içinde randevu oluşturduklarına ilişkin vaadi yer aldı. Sözde danışmanın ise asistan, randevu ücreti, yazılım sistemi ücreti ve başvuru formu gibi tüm belgeleri hazırlamak üzere 180 euro talep ettiği görüldü.