Vizesiz Avrupa için yeni adım: Eksik altı kriter Meclis'e geliyor
21.11.2026 09:34
Son Güncelleme: 21.11.2026 09:40
Vizesiz Avrupa için yeni bir aşamaya geçiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti için tamamlanması gereken altı AB kriteriyle ilgili Meclis'te adım atılacağını söyledi.
Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalarda yeni bir adım atılacak.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılından bu yana devam eden süreçte bugüne kadar 72 kriterden 66'sı tamamlanmıştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde sürece ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi için eksik kalan altı kriterin kabul edilmesiyle ilgili taslak çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.
Bakan Fidan, taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği bilgisini verdi.
SÜREÇ 2013 YILINDA BAŞLADI
Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmesini öngören Vize Serbestisi Diyaloğu 2013 yılında başladı.
Avrupa Birliği, sürecin tamamlanması için Türkiye'nin önüne 72 kriter getirdi. Ankara bu kriterlerden 66'sını karşıladı, geriye altı kriter kaldı.
Tamamlanması beklenen kriterler arasında şunlar bulunuyor:
"- Terörle mücadele yasasında değişiklik
- AB Polis Örgütü Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması
- Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi
- Yolsuzlukla mücadele alanında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun önerilerinin uygulanması
- Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması
- Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin AVB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi"
ORAV: ALTI KRİTER İÇİN ÜST DÜZEY TALİMAT VERİLDİ
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, geçen ekim ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilerle buluşan Büyükelçi Orav, görüşmelerinde vize serbestisi sürecinin de gündeme geldiğini, görüşmelerde bu konuyu da ele aldıklarını anlatmıştı.
Orav, yaptığı görüşmelerde yetkililerin en üst düzeyde bu kriterlerin yerine getirilmesi için talimat aldıklarını söylediğini ifade etmişti.
ANKARA'DA SCHENGEN TOPLANTISI
Vize serbestisi ve Schengen randevuları bir süredir Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Hafta içi Ankara'da Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısı yapılmış; Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya gelmişti.
Toplantıda Türkiye tarafı, AB ile birçok alanda ulaşılan yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların çözülmesini istemişti.
Türkiye, çok girişli ve daha uzun süreli vize verilmesini sağlayan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın uygulanmasını da talep etmişti.
Aynı toplantıda vize randevusu sürecinde yaşanan sorunlar da yetkililere iletilmişti.
SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Schengen, Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgeye deniyor.
Schengen ülkeleri arasındaki vize serbestisi sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik ya da pasaportları ile bölge içinde seyahat edebiliyor.
Bölge dışında kalan kişilerden ise vize talep ediliyor ise vize başvurusu yaparak istedikleri birlik üyesi ülkeler için işlemleri başlatabiliyorlar.
Schengen Bölgesi'ne dahil olan ülkeler şöyle: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.