Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalarda yeni bir adım atılacak.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılından bu yana devam eden süreçte bugüne kadar 72 kriterden 66'sı tamamlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde sürece ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi için eksik kalan altı kriterin kabul edilmesiyle ilgili taslak çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Bakan Fidan, taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği bilgisini verdi.