WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. Kamuda köstebek operasyonunda 24 tutuklama
24.07.2026 08:23
Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara yönelik köstebek operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı.
Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktardığı iddiasıyla polis memurları, gümrük çalışanları ve adliye personelinin aralarında bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyonda 24 kişi tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi.
Soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine ilişkin bilgi aldıkları belirlendi.
Bu kapsamda suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de 20 Temmuz günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.
37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda aralarında iki denetimli serbestlik memuru, bir zabıt katibi, bir gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve iki avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları da girdi. Yazışmalarda polis memurlarının gizli kalması gereken POLNET bilgilerini çete üyelerine servis ettiği görüldü.
HESAPLAR ARASINDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ VAR
Dosyada MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı.
Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu, Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiğinin tespit edildiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirtildi.
UYUŞTURUCU TAŞIYAN TIR, X-RAY'E ALINMADAN GEÇİRİLDİ
Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemelerinde, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan üç numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü.
Serkan Cemal G.'nin ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" sözlerine de yer verildi.
Ayrıca şüphelilerin TIR'ın sınır kapısından geçmesine yönelik aralarındaki mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyada yer aldığı kaydedildi.
24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.