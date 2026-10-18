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Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

18.10.2026 10:44

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul'a felaketi getiren yağışlar bugünden itibaren bölgeyi terk ediyor. Sıcaklıklar ise yeni haftada kademeli olarak artacak.

Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
Anadolu Ajansı

Hafta başından beri etkili olan yağışlı hava bugün itibarıyla İstanbul genelini terk edecek. 15 derecelerin altına gerileyen sıcaklıkların ise artarak tekrar mevsim normallerine yükselecek. 

 

İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava, bugün itibarıyla kenti terk ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftada sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yükseleceğini duyurdu.

 

AKOM’un bugüne ilişkin hava tahminine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde 11 derece olması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 15, gece saatlerinde ise 14 derece civarında seyredecek.

Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? 1
Anadolu Ajansı

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR ARTACAK

 

İstanbul’da pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

 

Salı ve Çarşamba günü sıcaklıkların 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri termometrelerin 22 dereceyi göstermesi beklenirken, cumartesi günü sıcaklıkların 21 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? 2
Anadolu Ajansı

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

 

AKOM’un tahminlerine göre, 19-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca parçalı bulutlu, az bulutlu ve açık havanın etkili olması öngörülüyor.

 

Rüzgarın lodos ve karayelden orta kuvvette, zaman zaman sert esmesi beklenirken, hızının saatte 10 ila 35 kilometre arasında değişeceği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM 3
IHA

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de güneşli hava öne çıkarken Karadeniz'de bulutluluk artacak, bazı noktalarda hafif yağış görülecek. Sıcaklıklar ise bölgelere göre 15 ila 26 derece arasında değişecek.

 

MARMARA'DA PARÇALI BULUTLU HAVA

 

Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'e yakın kentlerde bulut yoğunluğu daha fazla olacak. İstanbul'da sıcaklık 19, Bursa'da 20, Edirne'de 19, Sakarya'da ise 21 derece olacak.

 

EGE'DE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

 

Ege Bölgesi'nde güneşli hava etkisini gösterecek. Bölgede karayelin zaman zaman sert esmesi bekleniyor. İzmir ve Bodrum'da sıcaklık 22, Manisa'da 20, Denizli'de ise 19 derece olacak.

 

İÇ ANADOLU AZ BULUTLU

 

İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklık 15, Eskişehir'de 16, Kayseri'de ise 18 derece olarak ölçülecek.

Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? 4
DHA

AKDENİZ'DE SICAKLIK 26 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

 

Akdeniz Bölgesi'nde açık ve güneşli hava etkili olacak. Bölge genelinde sıcaklıkların 23 ila 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Antalya'da termometreler 24 dereceyi gösterecek.

 

KARADENİZ'DE BULUTLULUK VE HAFİF YAĞIŞ

 

Karadeniz Bölgesi'nde bulutlu hava öne çıkarken yer yer hafif yağış görülecek. Zonguldak'ta sıcaklık 19, Samsun ve Trabzon'da ise 20 derece olacak.

 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HAVA AZ BULUTLU

 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde az bulutlu bir hava bekleniyor. Erzurum'da sıcaklık 17, Malatya'da 18, Diyarbakır'da ise 25 derece olacak.