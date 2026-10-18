Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
18.10.2026 10:44
İstanbul'a felaketi getiren yağışlar bugünden itibaren bölgeyi terk ediyor. Sıcaklıklar ise yeni haftada kademeli olarak artacak.
Hafta başından beri etkili olan yağışlı hava bugün itibarıyla İstanbul genelini terk edecek. 15 derecelerin altına gerileyen sıcaklıkların ise artarak tekrar mevsim normallerine yükselecek.
İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava, bugün itibarıyla kenti terk ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftada sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yükseleceğini duyurdu.
AKOM’un bugüne ilişkin hava tahminine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde 11 derece olması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 15, gece saatlerinde ise 14 derece civarında seyredecek.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR ARTACAK
İstanbul’da pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.
Salı ve Çarşamba günü sıcaklıkların 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri termometrelerin 22 dereceyi göstermesi beklenirken, cumartesi günü sıcaklıkların 21 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
YAĞIŞ BEKLENMİYOR
AKOM’un tahminlerine göre, 19-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca parçalı bulutlu, az bulutlu ve açık havanın etkili olması öngörülüyor.
Rüzgarın lodos ve karayelden orta kuvvette, zaman zaman sert esmesi beklenirken, hızının saatte 10 ila 35 kilometre arasında değişeceği bildirildi.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de güneşli hava öne çıkarken Karadeniz'de bulutluluk artacak, bazı noktalarda hafif yağış görülecek. Sıcaklıklar ise bölgelere göre 15 ila 26 derece arasında değişecek.
MARMARA'DA PARÇALI BULUTLU HAVA
Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'e yakın kentlerde bulut yoğunluğu daha fazla olacak. İstanbul'da sıcaklık 19, Bursa'da 20, Edirne'de 19, Sakarya'da ise 21 derece olacak.
EGE'DE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Ege Bölgesi'nde güneşli hava etkisini gösterecek. Bölgede karayelin zaman zaman sert esmesi bekleniyor. İzmir ve Bodrum'da sıcaklık 22, Manisa'da 20, Denizli'de ise 19 derece olacak.
İÇ ANADOLU AZ BULUTLU
İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklık 15, Eskişehir'de 16, Kayseri'de ise 18 derece olarak ölçülecek.
AKDENİZ'DE SICAKLIK 26 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Akdeniz Bölgesi'nde açık ve güneşli hava etkili olacak. Bölge genelinde sıcaklıkların 23 ila 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Antalya'da termometreler 24 dereceyi gösterecek.
KARADENİZ'DE BULUTLULUK VE HAFİF YAĞIŞ
Karadeniz Bölgesi'nde bulutlu hava öne çıkarken yer yer hafif yağış görülecek. Zonguldak'ta sıcaklık 19, Samsun ve Trabzon'da ise 20 derece olacak.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HAVA AZ BULUTLU
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde az bulutlu bir hava bekleniyor. Erzurum'da sıcaklık 17, Malatya'da 18, Diyarbakır'da ise 25 derece olacak.