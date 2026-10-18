Yağış bitiyor, sıcaklık artıyor. İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

Hafta başından beri etkili olan yağışlı hava bugün itibarıyla İstanbul genelini terk edecek. 15 derecelerin altına gerileyen sıcaklıkların ise artarak tekrar mevsim normallerine yükselecek.

İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava, bugün itibarıyla kenti terk ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftada sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yükseleceğini duyurdu.

AKOM’un bugüne ilişkin hava tahminine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde 11 derece olması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 15, gece saatlerinde ise 14 derece civarında seyredecek.