Yağış bitti ama hava buz gibi olacak. Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
04.10.2026 08:34
Yurt genelinde hafta boyunca etkili olan sağanak yağışlar bitti ancak sıcaklık mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle İstanbul'da şiddetli poyraz üşütecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde bugün yağışlar özellikle güney kesimlerde etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve kuzey bölgelerdeyse yağışların büyük ölçüde kesilmesi, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Poyrazın etkili olduğu İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Kuvvetli esen poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklık 16-17 derece civarında seyredecek.
Ankara’da az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 19 derece civarında olması bekleniyor. Bursa’da parçalı bulutlu hava ve 21 derece sıcaklık öngörülüyor.
İzmir’de rüzgar kuvvetli esiyor. Özellikle Bergama, Foça ve Çeşme çevrelerinde rüzgarın daha sert hissedilmesi bekleniyor. İzmir’de sıcaklık 24 derece civarında olacak.
YAĞIŞLAR 3 GÜN DAHA SÜRECEK
Antalya’da sağanak devam ediyor. Kentte yağışlı havanın 3 gün daha etkili olması beklenirken sıcaklık 27 derece seviyesinde olacak.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Marmara’da yağışlar kesiliyor. Bölge genelinde yağışların sona ermesiyle güneş zaman zaman bulutların arasından kendini gösterecek. Ancak kuvvetli poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklık 17-18 derece civarında olacak.
İç Anadolu’da yerel yağışlar var. Konya-Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel yağmur geçişleri görülecek. Eskişehir’de hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 19 derece, Kayseri’de ise 20 derece olacak.
YEREL SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT
Ege’de sağanak geçişleri sürüyor. Muğla, Fethiye ve Denizli arasında yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Manisa’da ise poyraz kuvvetli esecek. Manisa’da sıcaklık 22, Muğla’da 20 derece olacak.
Akdeniz’de yağışlar bölgesel. Adana çevresinde yağış tüm kent genelinde görülmeyecek, bazı ilçelerde yerel yağışlar etkili olacak. Isparta’da yağmurlu hava ve 19 derece, Adana’da 29, Kahramanmaraş’ta ise 25 derece sıcaklık bekleniyor.
Batı Karadeniz az bulutlu, doğu kesimler ise daha bulutlu olacak. Bölgede yağışın ise genel olarak az olması bekleniyor. Sıcaklıklar 18-19 derece arasında değişecek.
Doğu ve Güneydoğu’da yağışlara ara veriliyor. Bölgenin büyük bölümünde yağışlar etkisini kaybederken Malatya ve Gaziantep çevresinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır ise 25 derece olacak.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Yeni haftanın ilk gününde ise Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor.
İstanbul'da yine poyrazın etkisiyle sıcaklık 21 derece hissedilecek. Ankara’da açık bir hava bekleniyor ve termometreler 20 dereceyi gösterecek. İzmir’de ise sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bursa’da da sıcaklık 21 derece seviyesinde seyredecek.
Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor. Rüzgarın hızı azalsa da yer yer sert esmesi bekleniyor. Edirne’de 23, Kocaeli’de ise 21 derece ölçülecek.
İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış var. Konya-Niğde ile Kayseri çevrelerinde sağanak yağış beklenirken Eskişehir’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Eskişehir 20, Sivas ise 19 derece olacak.
Ege’de bölgesel yağış görülecek. Muğla, Fethiye ve Denizli çevrelerinde kısa süreli yağmurlar etkili olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise daha çok güneşli hava hakim. Manisa’da sıcaklık 25, Muğla’da 23 derece olacak.
AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI
Adana çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana’da sıcaklık 28, Hatay’da ise 26 derece seviyesinde olacak. Antalya’da da sağanak geçişleri etkisini sürdürecek ve sıcaklık 28 derece olacak.
Karadeniz’in batısı daha sakin. Ancak Trabzon, Rize ve Artvin hattında kuvvetli yağış görülecek. Bölgede sıcaklıkların 18-20 derece arasında olması bekleniyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış yeniden kuvvetlenecek. Bölge genelinde yağmur beklenirken yer yer gök gürültüsü ve yıldırım görülebilecek. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yayımlanan haftalık hava durumundaysa, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Öte yandan bugün için ise Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken yaşanabilecek bilenecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.