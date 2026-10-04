Yağış bitti ama hava buz gibi olacak. Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

YARIN HAVA NASIL OLACAK?



Yeni haftanın ilk gününde ise Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor.

İstanbul'da yine poyrazın etkisiyle sıcaklık 21 derece hissedilecek. Ankara’da açık bir hava bekleniyor ve termometreler 20 dereceyi gösterecek. İzmir’de ise sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bursa’da da sıcaklık 21 derece seviyesinde seyredecek.

Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor. Rüzgarın hızı azalsa da yer yer sert esmesi bekleniyor. Edirne’de 23, Kocaeli’de ise 21 derece ölçülecek.

İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış var. Konya-Niğde ile Kayseri çevrelerinde sağanak yağış beklenirken Eskişehir’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Eskişehir 20, Sivas ise 19 derece olacak.

Ege’de bölgesel yağış görülecek. Muğla, Fethiye ve Denizli çevrelerinde kısa süreli yağmurlar etkili olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise daha çok güneşli hava hakim. Manisa’da sıcaklık 25, Muğla’da 23 derece olacak.

AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Adana çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana’da sıcaklık 28, Hatay’da ise 26 derece seviyesinde olacak. Antalya’da da sağanak geçişleri etkisini sürdürecek ve sıcaklık 28 derece olacak.

Karadeniz’in batısı daha sakin. Ancak Trabzon, Rize ve Artvin hattında kuvvetli yağış görülecek. Bölgede sıcaklıkların 18-20 derece arasında olması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış yeniden kuvvetlenecek. Bölge genelinde yağmur beklenirken yer yer gök gürültüsü ve yıldırım görülebilecek. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.