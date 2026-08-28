Yağış ve serin hava geliyor. İstanbul dahil 11 il için uyarı
28.08.2026 04:19
Son Güncelleme: 28.08.2026 04:46
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji İstanbul için saat vererek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle günlerdir yurt geleniden sıcak hava ve nem etkili oluyordu.
Sonbahara günler kalırken sezonun ilk yağışlı ve serin havası bugün ülkeye giriş yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Sıcaklıklar ise bugün yurt geleninde hissedilir derecede azalacak.
Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu'nın bazı bölgeleri dahil yağış olacak. Sadece Ege kıyıları yağıştan etkilenmeyecek ama sıcaklık oralarda da düşecek.
İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KOD
MGM tarafından 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre, İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
SICAKLIK SERT DÜŞECEK
MGM tahminlerine göre, İstanbul'da bu hafta 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, bugün kentin genelinde 24 dereceye, yağış anında ise 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN
İstanbul Valiliği de MGM'nin verilerini paylaşarak uyarılarda bulundu.
Valiliğin paylaşımında İstanbul'un bugün sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altına inmesinin beklendiği belirtildi.
Paylaşımın devamında, "Yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizi terk edeceği, hava sıcaklıkların ise Pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden Cuma ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının Cuma 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor." denildi.