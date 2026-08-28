Yağış ve serin hava geliyor. İstanbul dahil 11 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.



Sıcaklıklar ise bugün yurt geleninde hissedilir derecede azalacak.



Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu'nın bazı bölgeleri dahil yağış olacak. Sadece Ege kıyıları yağıştan etkilenmeyecek ama sıcaklık oralarda da düşecek.