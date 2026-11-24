Yağışlar arttı, barajlar doldu taştı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
24.11.2026 10:30
Son günlerde İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar su rezervlerindeki ibreyi yukarı yönlü taşımaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel son durumu açıkladı.
İstanbul barajlarındaki son durum, Megankent'te yaşayan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yağışların su seviyelerine nasıl yansıdığını merak eden milyonlarca İstanbullu, İSKİ tarafından açıklanan 24 Kasım tarihli baraj doluluk oranlarını sorguluyor.
İşte İSKİ'nin 24 Kasım tarihli güncel verileriyle İstanbul’daki 10 barajın doluluk yüzdeleri:
24 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından 24 Kasım tarihli baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da dün 60,56 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından yüzde 1 civarında yükseldi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 61,38 seviyesinde.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 79,63
Darlık barajı 91,71
Elmalı barajı 68,23
Terkos barajı 55,08
Alibey barajı 71,74
Büyükçekmece barajı 43,41
Sazlıdere barajı 45,79
Istrancalar 40,13
Kazandere 13,3
Pabuçdere 7,77