İstanbul barajlarındaki son durum, Megankent'te yaşayan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yağışların su seviyelerine nasıl yansıdığını merak eden milyonlarca İstanbullu, İSKİ tarafından açıklanan 24 Kasım tarihli baraj doluluk oranlarını sorguluyor.

İşte İSKİ'nin 24 Kasım tarihli güncel verileriyle İstanbul’daki 10 barajın doluluk yüzdeleri: