Yağışlar rekor kırınca nehir taştı, ova gölete döndü. Ev sahipleri tedirgin
08.05.2026 09:53
Ardahan'da rekor kıran yağışlar ve eriyen karlarla birlikte debisi yükselen nehir suları, tarım arazilerini gölete çevirdi. Tablo, bölgedeki ev sahiplerini de tedirgin etti.
Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve baharın gelmesiyle eriyen kar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi.
Nehrin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.
Su seviyesi giderek yükselen Kura Nehri, bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başladı. Ev sahiplerini de tedirgin etti.
Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükseleceğini belirten vatandaşlar, evlerin sular altında kalabileceğini belirtti.
Kaynağını Allahuekber Dağlarından alan Kura Nehri'nin toplam uzunluğu 1515 kilometre dolaylarında, Türkiye sınırları içindeki uzunluğuysa 189 kilometre kadar.
Çıldır Gölünün kuzeyinde Gürcistan topraklarına, sonra Azerbaycan sınırlarına giriyor. Aras Nehri ile birleşerek Hazar Denizi'ne dökülüyor.