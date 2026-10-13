Yağmur şiddetlenecek, fırtına çıkacak. İstanbul'da bu saatlere dikkat
13.10.2026 13:27
Son Güncelleme: 13.10.2026 13:27
İstanbul'da bugün aralıklarla görülecek yağışlar gece saatlerinde etkisini artıracak. Yarın şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul'da sıcaklık sert düşecek, sağanak şiddetlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.
ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Buna göre, bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden (23.00) sonra etkisini arttıracağı, yarın sabah 09.00’dan itibaren ise aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
METREKAREYE 40-70 KİLOGRAM ARASI YAĞIŞ BEKLENİYOR
Perşembe öğle saatlerine (13.00) kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile) metrekareye 40-70 kilogram; diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Öte yandan AKOM'dan yapılan haftalık son tahmin raporunda; hafta sonu 28 derecelere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların yarından itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte 8-10 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği paylaştı.
Yine tahminlere göre sıcaklık düşüşüyle birlikte kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur geçişlerinin de etkili olacağına yönelik uyarıda bulunuldu.
Gün gün beklenen hava durumu ise şu şekilde:
14 Ekim Çarşamba (yarın) fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu, sıcaklık 19 derece.
15 Ekim Perşembe, fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu, sıcaklık 17 derece.
16 Ekim Cuma, kuvvetli sağanak yağmurlu, sıcaklık 16 derece.
17 Ekim Cumartesi, gök gürültülü sağanak yağmurlu, sıcaklık 15 derece.
18 Ekim Pazar, kuvvetli sağanak yağmurlu, sıcaklık 15 derece.
19 Ekim Pazartesi, çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece.