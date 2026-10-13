Yağmur şiddetlenecek, fırtına çıkacak. İstanbul'da bu saatlere dikkat

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul'da sıcaklık sert düşecek, sağanak şiddetlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Buna göre, bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden (23.00) sonra etkisini arttıracağı, yarın sabah 09.00’dan itibaren ise aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.