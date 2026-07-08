Yakından incelediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu

Kalın, Yılmaz ve Görgün'ün kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kalemi eline alarak heyete gösterdiği anlar dikkat çekti.

Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki gazetecilerin de dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.