Yakından incelediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu
08.07.2026 15:55
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin basına açık bölümündeki görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem ilgi odağı oldu.
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalem, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi.
Zirve öncesinde salonda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalemi bir süre incelediği görüldü.
Kalın, Yılmaz ve Görgün'ün kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kalemi eline alarak heyete gösterdiği anlar dikkat çekti.
Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki gazetecilerin de dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.