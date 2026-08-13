Yalova'da düşen F-16 ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
13.08.2026 10:59
Son Güncelleme: 13.08.2026 11:04
Yalova'da eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçağın kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 18. Ana Jet Üssü yakınlarında Eskişehir'den havalanan F-16 uçağı dün öğle saatlerinde düştü.
Pilot fırlatma sistemiyle uçaktan atlayarak kurtuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen pilotun hastanede tedavisi sürüyor.
ALEV TOPU DÖNÜŞTÜ
Kaza kırımı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde uçağın düştüğü ve ardından ağaçlık alanın yandığı anlar kaydedildi.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza kırıma ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kazaya ilişkin bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatların verildiği öğrenildi.
MSB DE AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da kazanın ardından açıklama yapacak kaza kırımın nedeninin yapılacak ayrıntılı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti.
F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü "Ceylan Filo" olarak bilinen 113'üncü filoya ait olduğu öğrenildi.