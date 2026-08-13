Yalova'da düşen F-16 ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza kırıma ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kazaya ilişkin bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatların verildiği öğrenildi.