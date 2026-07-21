Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan askeri öğrenci yaşamını yitirdi
21.07.2026 13:54
Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin hayatını kaybetti.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında dün saat 17.00 sıralarında iddialara göre Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile üç askeri öğrenci rahatsızlandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer üç öğrencinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Güneş çarpması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
“Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz."