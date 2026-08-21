Yalova'da katledilen sekiz aylık hamile Sultan'ın bebeği yaşama tutundu
21.08.2026 14:11
Yalova'da eşi tarafından öldürülen sekiz aylık hamile Sultan Pelit Demir'in karnındaki bebek operasyonla alındı. Bebeğin sağlık durumu iyi.
Yalova'da cinayete kurban giden sekiz aylık hamile kadının bebeği, yaşama tutundu.
Olay dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Muhammed Demir ile eşi Sultan Pelit Demir arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Muhammed Demir, pompalı tüfekle sekiz aylık hamile olan eşine ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed Demir ise aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed Demir çifti, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
BEBEĞİ ALINDIKTAN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumu ağır olan Sultan Pelit Demir, ameliyata alındı.
Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
BEBEK YAŞAMA TUTUNDU
Hastanede yoğun bakım ünitesinde kuvöz, alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, eşini öldürdükten sonra intihara kalkışan Muhammed Demir'in tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.