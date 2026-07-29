Yangın bölgesinde hava durumu | Düşük nem, yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar... Seydikemer'de son durum
29.07.2026 14:21
Düşük nem, kuvvetli rüzgar var yüksek sıcaklığın etkili olduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. İlçede ilerleyen saatlerde nemin düşmesi beklenirken sıcaklık ise 37 derecelerde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyarılarının ardından Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili oluyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu.
Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.
Şiddetli rüzgarın, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geldiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir. Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."
SICAKLIK 37 DERECEYİ AŞTI
Sıcaklığın 37,2 dereceye ulaştığı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Muğla Valiliği; yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği açıkladı.
Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.
Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
YANGIN BÖLGESİNDE HAVA DURUM
Meteorolojiden alınan son verilere göre Seydikemer'de hava sıcaklığı 37,2 derece.
Akşam saatlerine doğru ilçede nem seviyesi yüzde 43'e kadar çıkacağı öngörülürken saat 18.00'e kadar nem seviyesi yüzde 20-21'lerde seyredecek.