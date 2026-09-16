Yangın süsü verilmişti. Üykü çiftinin katil zanlısı X-Ray cihazı ele vermiş
16.09.2026 11:10
Elazığ’da evde çıkan yangında öldüğü düşünülen Ağa ve Hayriye Üykü'nün cinayete kurban gittiği belirlendi. JASAT, olayı X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı.
Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’ndaki 2 katlı müstakil bir evde 8 Eylül gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.
Ev sahipleri Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Yangın nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri düşünülen çiftin ölümünün ardındaki sır perdesi yapılan otopsi ile kalktı. Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği belirlendi.
X-RAY AYRINTISI
Üykü çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
Bakanlık; Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Üykü çiftinin gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladığını belirtti.
Üykü’ye ait iki adet bilezik, bir adet kolye ve iki adet küpenin de çalındığı belirlenirken, katil zanlısının altınlarla İstanbul'a kaçtığı ve kuyumcuda satmaya çalıştığı tespit edildi.
Katil zanlısı H.Ç., "Kasten Öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İlk incelemede çiftin yangın sonucu yaşamını yitirdiği sanılırken Üykü çiftinin otopsi sonucunda kurşun izlerine rastlandı.
Tespit üzerine olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
Evde yapılan incelemede ise çiftin bazı altın ve değerli eşyalarının kayıp olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan S. B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheli F. A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşe verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
"KAZA DİYE BİLİYORKEN FARKLI ŞEYLER ÇIKTI"
Çiftin oğulları Düzgün Üykü, şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını isteyerek, "Kimsenin hak etmediği bir ölüm şekli. Annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi." dedi.
Üykü, "Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı." olayın aydınlatılmasını istedi.