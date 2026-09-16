Yangın süsü verilmişti. Üykü çiftinin katil zanlısı X-Ray cihazı ele vermiş

İlk incelemede çiftin yangın sonucu yaşamını yitirdiği sanılırken Üykü çiftinin otopsi sonucunda kurşun izlerine rastlandı.

Tespit üzerine olay cinayet soruşturmasına dönüştü.

Evde yapılan incelemede ise çiftin bazı altın ve değerli eşyalarının kayıp olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan S. B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheli F. A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşe verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.