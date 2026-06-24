Yapay zeka YKS'de 11 yanlış yaptı

24.06.2026 09:02

NTV - Haber Merkezi

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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2026-YKS) sorularını yapay zekaya yükledi. Yapay zekanın toplam 11 yanlış yaptığı görüldü.

Yapay zeka YKS'de 11 yanlış yaptı
Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 21 Haziran'da Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuyla birlikte sona erdi. Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

 

Öğrenciler yorumlarda bulunurken genel olarak rahat geçtiğini, yalnızca matematikte zorlandıklarını söylediler. 

Yapay zeka YKS'de 11 yanlış yaptı 1
Anadolu Ajansı

Sosyal medyada “akademiklink” kullanıcı adıyla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekaya soruları yükledi ve yanıtlamasını istedi. 

 

Claude'un bu konuda “oldukça nazlı” olduğunu ve geç yanıt verdiğini belirten Özkara, Gemini'yle ilgili sonuçları ise şöyle paylaştı:

 

"TYT Türkçe: Bir yanlış

 

Sosyal Bilgiler: Bir yanlış

 

Matematik: Beş yanlış

Yapay zeka YKS'de 11 yanlış yaptı 2
Anadolu Ajansı

Fen: Yanlış yok

 

AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal ve Matematik: Sıfır yanlış

 

AYT Fen: Dört yanlış."

 

Özkara, 2024’te toplam 124.25, 2025’te 197.5, 2026’da ise 266.25 nete ulaştığını söyledi.

 

Bu sene YKS'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurmuştu. 