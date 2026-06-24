Yapay zeka YKS'de 11 yanlış yaptı

Sosyal medyada “akademiklink” kullanıcı adıyla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekaya soruları yükledi ve yanıtlamasını istedi.

Claude'un bu konuda “oldukça nazlı” olduğunu ve geç yanıt verdiğini belirten Özkara, Gemini'yle ilgili sonuçları ise şöyle paylaştı:

"TYT Türkçe: Bir yanlış

Sosyal Bilgiler: Bir yanlış

Matematik: Beş yanlış