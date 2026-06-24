Yapay zeka YKS'de 11 yanlış yaptı
24.06.2026 09:02
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2026-YKS) sorularını yapay zekaya yükledi. Yapay zekanın toplam 11 yanlış yaptığı görüldü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 21 Haziran'da Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuyla birlikte sona erdi. Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Öğrenciler yorumlarda bulunurken genel olarak rahat geçtiğini, yalnızca matematikte zorlandıklarını söylediler.
Sosyal medyada “akademiklink” kullanıcı adıyla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekaya soruları yükledi ve yanıtlamasını istedi.
Claude'un bu konuda “oldukça nazlı” olduğunu ve geç yanıt verdiğini belirten Özkara, Gemini'yle ilgili sonuçları ise şöyle paylaştı:
"TYT Türkçe: Bir yanlış
Sosyal Bilgiler: Bir yanlış
Matematik: Beş yanlış
Fen: Yanlış yok
AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal ve Matematik: Sıfır yanlış
AYT Fen: Dört yanlış."
Özkara, 2024’te toplam 124.25, 2025’te 197.5, 2026’da ise 266.25 nete ulaştığını söyledi.
Bu sene YKS'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurmuştu.