Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış haldeki cesedi, 10 Kasım 2023'te Zonguldak'ın Kırat Mahallesi Osmanlı mevkiindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Nourtani'nin Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dağbaca mevkiindeki kaçak kömür ocağında sigortasız olarak çalıştığı belirlenmişti.

Dava dosyasına göre 1 Kasım 2023'te kapatılan ocak, işletmeciler tarafından kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilmişti.

Nourtani, 9 Kasım 2023'te kömür nakli sırasında sırt üstü düşerek iş kazası geçirmişti.

Kalp masajı yapılan ve zaman zaman nefes aldığı belirtilen madenci, vagonla ocaktan çıkarılmış, battaniyeye sarılarak bir otomobilin bagajına konulmuştu.

İddianamede, kaçak ocakta yaşanan iş kazasını gizlemek amacıyla Nourtani'nin cesedinin ormanlık alanda yakıldığı belirtilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklanmıştı.

Ocak çalışanları S.K. ve E.D. ile kömür ticareti yapan A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.