Yargıtay kararı onadı: Cesedi yakılan Afgan madencinin ölümü iş kazası sayıldı
28.11.2026 15:15
Zonguldak'ta cesedi yakılmış halde bulunan Afgan madencinin ölümünü iş kazası olarak değerlendiren mahkemenin kararı onandı. İki ocak sahibine 5 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN CEZA ALDILAR
Zonguldak'ta cesedi ormanlık alanda yakılmış halde bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümünü iş kazası olarak değerlendiren mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Nourtani'nin ölümüne ilişkin altı sanığın yargılandığı davada temyiz incelemesini tamamladı.
Daire, kaçak kömür ocağını işleten Enver Gideroğlu ve Hakan Körnöş'e bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
İki ocak sahibi, gerekli iş güvenliği tedbirlerini almayarak madencinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle cezalandırıldı. Nourtani'nin cesedinin yakılması nedeniyle iki işletmeciye ayrıca hapis cezası verilmedi.
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan ise diğer dört sanığa 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
CESEDİN, ÖLÜMDEN SONRA YAKILDIĞI BELİRLENDİ
Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 3 Aralık 2024 tarihli raporunda, Nourtani'nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediği ve cesedinin ölümünden sonra yakıldığı bildirildi.
Madencinin vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesi halinde hayatta kalma ihtimalinin bulunup bulunmadığı da tespit edilemedi.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, olayın 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası olduğunu belirledi.
Heyet, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan ocak işletmecilerini asli kusurlu, Nourtani'yi ise tali kusurlu buldu.
KASTEN ÖLDÜRME YÖNÜNDEKİ TEMYİZ İSTEMİ REDDEDİLDİ
Nourtani ailesinin avukatı, sanıkların eylemlerinin kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz etti.
Sanık avukatları ise bilirkişi raporlarının hatalı ve yetersiz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2026 tarihli kararında suç vasfının ve yaptırımların doğru belirlendiği sonucuna vararak iki sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini onadı.
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan Ahmet Aydın'a verilen 4 yıl 6 ay, S.K. ve E.D.'ye verilen 2'şer yıl, A.Ç.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarına ilişkin istinaf kararlarının ise temyize tabi olmadığı belirlendi.
Dava dosyasının Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış haldeki cesedi, 10 Kasım 2023'te Zonguldak'ın Kırat Mahallesi Osmanlı mevkiindeki ormanlık alanda bulunmuştu.
Nourtani'nin Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dağbaca mevkiindeki kaçak kömür ocağında sigortasız olarak çalıştığı belirlenmişti.
Dava dosyasına göre 1 Kasım 2023'te kapatılan ocak, işletmeciler tarafından kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilmişti.
Nourtani, 9 Kasım 2023'te kömür nakli sırasında sırt üstü düşerek iş kazası geçirmişti.
Kalp masajı yapılan ve zaman zaman nefes aldığı belirtilen madenci, vagonla ocaktan çıkarılmış, battaniyeye sarılarak bir otomobilin bagajına konulmuştu.
İddianamede, kaçak ocakta yaşanan iş kazasını gizlemek amacıyla Nourtani'nin cesedinin ormanlık alanda yakıldığı belirtilmişti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklanmıştı.
Ocak çalışanları S.K. ve E.D. ile kömür ticareti yapan A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
MADENCİNİN GİYSİLERİNİ YAKTIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kaçak maden ocağında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasında yer aldı.
Görüntülerde Nourtani'nin yer altına inmek için soyunma odasında kıyafetlerini değiştirdiği son anlar yer almıştı.
Bir başka görüntüde ise ocak çalışanları E.D. ve S.K.'nin madencinin kıyafetlerini sobada yaktıkları ve güvenlik kamerasının çekim açısını değiştirmeye çalıştıkları görülmüştü.
İki çalışanın bu sırada gülüştüğü, kıyafetleri yaktıktan sonra tokalaşıp yemek yediği de güvenlik kameralarına yansımıştı.
Ocak sahibi Hakan Körnöş ile kuzeni Ahmet Aydın'ın Gelik beldesindeki bir akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı.
Sanıklardan Ahmet Aydın ise benzini çakmakla ateşe verdiğini itiraf etmişti.