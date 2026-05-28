Yargıtay kararını verdi. Sürekli iş değiştirmek de boşanma nedeni
28.05.2026 10:26
Son Güncelleme: 28.05.2026 10:27
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bir boşanma davasıyla ilgili hükmü dikkati çekti. Kararda şartları bahane ederek istifa edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeğin tam kusurlu olduğu belirtildi.
Eşiyle bir süredir evin içinde iki yabancı gibi yaşadıklarını söyleyen genç kadın, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı.
Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini anlattı.
Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi. Kadın, eşinin sürekli iş değiştirdiğini de sözlerine ekledi.
Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti.
Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı erkek kararı temyiz etti.
YARGITAY'IN KARARI DİKKATİ ÇEKTİ
Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti.
Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek, erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti.
Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derece mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir. denildi.