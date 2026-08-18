Yargıtay'dan emsal nitelikte karar. Ev sahibi parayı iade edecek

Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K.'ye ödediği, Y.Ö'nün 18 Aralık'ta evi satın aldığı anımsatıldı.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"- Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür."