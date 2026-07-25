Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar. Plaja sokmayana hapis cezası

İzmir Atınkum Plajı'nda 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı.