Yargıtay'dan maaşı düşürülen işçi hakkında emsal karar
29.10.2026 10:33
Yargıtay, iş yeri iki kez değiştirilip ve maaşı da düşürülen işçi için emsal karar verdi.
Yargıtay, görev yeri değiştirilen ve maaşı düşürülen bir işçinin başvurusu üzerine emsal bir karar verdi.
Çalıştığı iş ilk yerinden 400 kilometre uzaklıktaki başka bir işletmeye gönderilen daha sonra da farklı bir şehirde görevlendirilen ve maaşı düşürülen bir işçi, konuyu yargıya taşıdı.
Olay Bursa'da yaşandı. Bir işçi, çalıştığı iş yerinden 400 kilometre uzaklıktaki başka bir yerde görevlendirildi.
Bir süre sonra bu kez 600 kilometre uzaklıktaki başka bir iş yerinde görevlendirilen işçinin aldığı ücret de düşürüldü. Bunun üzerine işçi, İş Mahkemesi'ne başvurarak eski görevine iadesini talep etti.
ÜÇ AY SONRA BAŞKA BİR YERE ATANDI
Mahkeme kararıyla eski görevine dönen işçi, görevine başladıktan üç ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka bir şehirdeki işletmeye atandı.
İşçi, ikinci kez yargı yoluna başvurup nakil işleminin hukuka aykırı olduğunu savundu. İşçi, eski görevine iadesini ve çalışma koşullarındaki değişikliğin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.
Davalı şirketin avukatı, nakil işlemlerinin idari bir işlem olduğunu, davanın idare mahkemelerinin görev alanına girdiğini savundu.
Ayrıca atamanın işletmesel bir karar olduğunu iddia ederek, mahkemenin bu kararının yerindeliğini denetleyemeyeceğini öne sürdü.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDEN RET KARARI
Şirket avukatının kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin iş yerini veya işini değiştirmesine ilişkin işlemin iptali için özel bir dava türü bulunmadığına dikkat çekti.
İlk derece mahkemesinin kararını kaldıran BAM, davanın reddine hükmetti.
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR ÇIKTI
Bu karar üzerine işçi, dosyayı temyiz yoluna gitti. Dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.
Daire, nakil işleminin iptaline karar verilmese bile hukuki yararının bulunması durumunda işlemin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilebileceğini ve hukuka aykırılığın tespitine karar verilebileceğini belirti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davanın kabul edilerek nakil işleminin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi gerekirken, davanın reddedilmesinin hatalı olduğuna hükmetti.
Yüksek Mahkeme, bu gerekçeyle Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu.