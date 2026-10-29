Yargıtay'dan maaşı düşürülen işçi hakkında emsal karar

Yargıtay, görev yeri değiştirilen ve maaşı düşürülen bir işçinin başvurusu üzerine emsal bir karar verdi.

Çalıştığı iş ilk yerinden 400 kilometre uzaklıktaki başka bir işletmeye gönderilen daha sonra da farklı bir şehirde görevlendirilen ve maaşı düşürülen bir işçi, konuyu yargıya taşıdı.

Olay Bursa'da yaşandı. Bir işçi, çalıştığı iş yerinden 400 kilometre uzaklıktaki başka bir yerde görevlendirildi.

Bir süre sonra bu kez 600 kilometre uzaklıktaki başka bir iş yerinde görevlendirilen işçinin aldığı ücret de düşürüldü. Bunun üzerine işçi, İş Mahkemesi'ne başvurarak eski görevine iadesini talep etti.