Yargıtay'dan mutlak butlan kararı
20.07.2026 13:28
Son Güncelleme: 20.07.2026 13:38
CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı açıklandı. Yargıtay incelemesinin adli tatilden sonra yapılacağı öğrenildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP için yeni bir gelişme yaşandı.
İstinaf mahkemesi, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski kadronun görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göndermişti.
Dava dosyası 3 gün önce Yargıtay'a ulaşmıştı.
YARGITAY SONBAHARA BIRAKTI
Yüksek Mahkeme'nin, CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm vermesi bekleniyordu ancak dosyanın incelemesinin adli tatil sonrasına bırakıldığı öğrenildi.
Dosya, 31 Ağustos'ta sona erecek olan adli tatil sonrası incelemeye alınacak.
SİYASETTE KRİTİK GÜN
Özel'in, yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa, yeni partiyi kuracağı bildirilmişti.
Özel'in yeni partisi için bu hafta ilk adımı atması bekleniyor.
Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Aynı zamanda kurucular kurulu üyeleri de belirleniyor.
Özel'in kuracağı partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel geçen hafta yaptığı açıklamada isim vermeyip, "Şimdilik yeni parti diyelim." demişti. Nefes gazetesinin haberine göre “Yeni Parti” isminde mutabık kalındı. Üç ayrı merkeze, Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak.
Logoda kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak.
Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni parti iddiaları gündemdeyken Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yeni Parti" ve "Yeni Parti Genel Merkezi" adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı.
Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok.
SİYASETTE DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekili ile kurulabileceği belirtiliyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi, parlamentoda da dengeleri değişecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak.
CHP örgütünden Özel'e destek veren isimlerin de yeni partiye geçmesi bekleniyor.
"YARIN YOL HARİTASINI AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ"
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Yargıtay'ın erteleme kararı ve siyasette meydana gelmesi muhtemel gelişmelerle ilgili şunları aktardı:
"Yargıtay'a butlan kararı 17 Temmuz'da ulaşmıştı. Ama Yargıtay'da süreç farklı işliyor. Dosya ulaşıyor, değerlendirmeye alınıyor, karar veriliyor… Farklı bir süreç işliyor.
Özgür Özel de buna daha önce tepki göstermişti. Gelinen aşamada bugün itibariyle adli yıl tatili başlıyor. tam 40 gün sürecek ve 1 Eylül'de sona erecek.
Tabii bu Yargıtay'ın çalışmadığı anlamına gelmiyor, nöbetçi dairelerde bazı kararlar alınabiliyor ama Özgür Özel kanadı eylüle kadar karar çıkmasını beklemiyor."
Bingöl, “Yeni partiyle ilgili son durum ne?” sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Özgür Özel için zaten 'Yargıtay sürecini bekliyordu’ dedik. Yarın itibariyle CHP Grup Başkanı olarak son grup toplantısını yapmasını bekliyoruz. Yarınki grup toplantısında bugüne kadar neler olduğuna ilişkin değerendirmeler yaptıktan sonra yeni parti için start vermesini bekliyoruz. Partinin kuruluş dilekçesini ne zaman vereceklerini, nasıl bir süreç işleteceklerini anlatmasını da bekliyoruz.
İlk aşamada görevden alınan il başkanlarıyla bir araya gelecek. Milletvekilleriyle toplantı yapacak. Bu konuda da 24 Temmuz tarihi öne çarpıyor. Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bu tarihte ilan edilebileceği değerlendiriliyor.
Şu ana kadar 70'i aşkın milletvekilinin geçmesini bekliyoruz. Kademeli olarak geçiş mi yapacaklar, bazı milletvekilleri CHP'de kalıp süreci devam mı ettirecek bu konuda henüz bir netlik yok."
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti .
Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.
Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.
PARTİ BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ, ÖZEL BİZZAT BAŞVURDU
Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti .
Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.
GRUP TOPLANTISINDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçen salı günü gerçekleşen grup toplantısında dosyanın Yargıtay'a ulaşmamasına tepki göstermişti.
Bugün başlayan adli tatile dikkat çeken Özel, "Kararın üzerinden 54 gün geçti. İstinaf mahkemesinde başkan bir düğmeye basacak, basmıyor. Şimdi üç günlük rapor daha almış, o düğmeye basamasın ki kararı Yargıtay'a yollamasın." ifadelerini kullanmıştı.