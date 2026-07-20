Yargıtay'dan mutlak butlan kararı

NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Yargıtay'ın erteleme kararı ve siyasette meydana gelmesi muhtemel gelişmelerle ilgili şunları aktardı:

"Yargıtay'a butlan kararı 17 Temmuz'da ulaşmıştı. Ama Yargıtay'da süreç farklı işliyor. Dosya ulaşıyor, değerlendirmeye alınıyor, karar veriliyor… Farklı bir süreç işliyor.

Özgür Özel de buna daha önce tepki göstermişti. Gelinen aşamada bugün itibariyle adli yıl tatili başlıyor. tam 40 gün sürecek ve 1 Eylül'de sona erecek.

Tabii bu Yargıtay'ın çalışmadığı anlamına gelmiyor, nöbetçi dairelerde bazı kararlar alınabiliyor ama Özgür Özel kanadı eylüle kadar karar çıkmasını beklemiyor."

Bingöl, “Yeni partiyle ilgili son durum ne?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Özgür Özel için zaten 'Yargıtay sürecini bekliyordu’ dedik. Yarın itibariyle CHP Grup Başkanı olarak son grup toplantısını yapmasını bekliyoruz. Yarınki grup toplantısında bugüne kadar neler olduğuna ilişkin değerendirmeler yaptıktan sonra yeni parti için start vermesini bekliyoruz. Partinin kuruluş dilekçesini ne zaman vereceklerini, nasıl bir süreç işleteceklerini anlatmasını da bekliyoruz.

İlk aşamada görevden alınan il başkanlarıyla bir araya gelecek. Milletvekilleriyle toplantı yapacak. Bu konuda da 24 Temmuz tarihi öne çarpıyor. Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bu tarihte ilan edilebileceği değerlendiriliyor.

Şu ana kadar 70'i aşkın milletvekilinin geçmesini bekliyoruz. Kademeli olarak geçiş mi yapacaklar, bazı milletvekilleri CHP'de kalıp süreci devam mı ettirecek bu konuda henüz bir netlik yok."